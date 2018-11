Affaire Grégory : Murielle Bolle sort de son silence

Le 2 novembre 1984, la vie de Murielle Bolle a été bouleversée. Cette date marque en effet sa première garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la disparition du petit Grégory Villemin. Adolescente à l'époque des faits, elle a cédé à la pression lors de son interrogatoire et a accusé Bernard Laroche, son beau-frère, d'avoir enlevé Grégory. Mais elle est revenue sur ses aveux et ne changera plus de version. Bernard Laroche, lui, a été abattu par Jean-Marie Villemin, le père de Grégory, en 1985. Un événement dont Murielle Bolle se tient pour responsable. Pour chasser ses vieux démons mais surtout pour effacer cette mauvaise image que l'on a d'elle et de Bernard Laroche, elle a décidé de sortir un ouvrage sur cette affaire. A noter que sa mise en examen en mai 2018 a été annulée pour des raisons de procédures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.