Affaire Hedi : un de ses amis témoigne

Jamais il n'oubliera cette soirée. Cet homme est un ami d'Hedi. Il affirme avoir assisté à son agression présumée par des policiers de la brigade anticriminalité il y a un mois, dans cette rue de Marseille (Bouches-du-Rhône) : "j'ai vu quatre cinq personnes courir sur lui et le prendre à coups de poing, à coups de pied, à coups de matraque". Depuis ce jour-là, il dit ne plus réussir à trouver le sommeil, traumatisé : "c'est vraiment de la méchanceté gratuite, c'est de la violence gratuite et c'est ça qui fait peur". Quelques minutes après l'intervention, il aurait emmené Hedi jusqu'à cette supérette pour trouver de l'aide. Aux urgences, celui-ci a alors subi des opérations lourdes. Il lui manque désormais une partie de la boîte crânienne et il pourrait aussi perdre l'usage de son œil gauche. Certains policiers incriminés auraient déclaré lors de leurs auditions ne pas se souvenir de cette intervention. Un syndicat de police souligne l'extrême violence de ces émeutes et la fatigue des policiers à ce moment-là. Quatre policiers de la BAC ont été mis en examen. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire. Il a depuis fait appel, et sa demande de remise en liberté sera étudiée jeudi. Tous sont présumés innocents. TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Gerbelot