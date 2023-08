Affaire Hedi : un nouveau témoignage

Cette soirée est gravée dans sa mémoire. Pour la première fois, un ami d'Hedi témoigne anonymement devant notre caméra. Il affirme avoir été à ses côtés lors de l'agression présumée, par des policiers de la BAC il y a un mois. Il dit avoir entendu un tir de LBD, blessant à la tête son ami. "D'un coup, j'ai entendu un boum et je tournais la tête. J'ai vu son corps volé.", témoigne-t-il. Parmi les policiers mis en examen, toujours présumés innocents, certains affirment n'avoir jamais frappé Hedi, et même, ne se souvenir de rien. C'est inconcevable pour le jeune homme. "Des images comme ça, tu ne peux pas les oublier.", dit l'ami d'Hedi. Peuvent-ils vraiment avoir oublié ce qu'il s'est passé ? Éric Henri, délégué national du Syndicat Alliance Police Nationale, pense que "oui". Selon nos informations, ce soir-là, les policiers auraient reçu l'ordre de limiter les interpellations, faute de place en cellule. Aujourd'hui, Hedi est en convalescence. Il lui manque désormais une partie de la boîte crânienne. Encore sous le choc, les médecins lui ont appris il y a quelques jours qu'il pourrait aussi perdre l'usage de son œil gauche. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Carme, P. Geli