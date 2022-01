Affaire Jubillar : l’accusation fragilisée

Présents dans le dossier, ces éléments ne sont pas connus du grand public et ils viennent fragiliser l'accusation. Tout d'abord, une couette retrouvée au domicile du couple le soir de la disparition de Delphine Jubillar. "Lorsque les gendarmes arrivent, ils trouvent monsieur Jubillar occupé à laver une couette dans la machine à laver", a affirmé le procureur le 18 juin dernier. En réalité, la justice l'a reconnu dès le mois de juillet. Cette déclaration est erronée. "Il n'y a aucune couette lavée à 4h30 par Cédric Jubillar, cette couette ne sera placée dans le tambour et nettoyée que beaucoup plus tard", a déclaré son avocat. Autre élément, le podomètre intégré dans le téléphone de Cédric Jubillar. Dans un premier temps, les enquêteurs pensaient que le suspect n'avait réalisé que 40 pas ce soir-là avant d'appeler les gendarmes, laissant croire qu'il n'avait pas vraiment cherché Delphine. Une analyse plus détaillée montre qu'il a marché en réalité beaucoup plus. Mais pour l'accusation, comme pour la famille de Delphine, ces deux éléments ne changent rien au fond du dossier. La justice a déjà refusé à trois reprises de remettre Cédric Jubillar en liberté. Elle se base sur les nombreuses disputes entre les époux, notamment le soir de la disparition de la jeune femme, comme en a témoigné le jeune fils du couple. Les menaces de mort de Cédric Jubillar contre Delphine ou encore les déclarations du suspect à ses codétenus avouant avoir tué sa femme. T F1 | Reportage T. Malandrin, M. Chaize, F. Guinle, S.L. Cohen, R. Bey, S. Mouraya, N. Mariel