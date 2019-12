Affaire Kulik : l'accusé tente de se suicider à l'annonce du verdict

C'est une scène rarissime et incroyable qui s'est déroulée ce 6 décembre 2019 à la cour d'assises d'Amiens. Dans le box des accusés, Willy Bardon a tenté de mettre fin à ses jours en absorbant un produit qu'il avait caché sur lui. Il venait d'être condamné à 30 ans de prison pour le viol et la séquestration d'Elodie Kulik. Selon le procureur d'Amiens, ce serait un produit pesticide qu'il aurait ingéré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.