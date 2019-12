Affaire Le Scouarnec : le nombre de victimes potentielles s'élève à 349

Durant 30 ans, le chirurgien Joël Le Scouarnec a abusé d'une centaine de patients, parfois mineurs au moment des faits. Selon la procureure de la République, ce pourrait être la plus vaste affaire de pédophilie jamais vue dans le pays. En effet, le nombre de victimes potentielles de ce docteur s'élève à 349 dont certains faits sont prescrits. Un chiffre qui a pu être établi après quatre mois d'enquête basée sur des carnets du médecin dans lesquels il explique ses méthodes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.