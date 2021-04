Affaire Mia : que va devenir la petite fille ?

Dans le cadre de l'affaire Mia, la protection judiciaire de la jeunesse a été mandatée pour la chercher et la ramener dans le pays. Le procureur a indiqué qu'elle serait confiée à sa grand-mère qui avait déjà obtenu sa garde. Sa mère, elle, est entre les mains des enquêteurs suisses et placée en garde à vue. Un mandat d'arrêt européen a été émis contre elle. C'est donc la coopération judiciaire internationale qui rentre en jeu. La mère de Mia sera remise aux autorités françaises et cela se fera directement chez le juge d'instruction. C'est ce dernier qui l'interrogera sur ses intentions, ses motivations, et également sur les individus à qui elle a fait appel pour enlever sa fille ainsi que les éventuelles complicités dont elle a bénéficié pendant sa cavale. Pour rappel, un individu a d'ores et déjà été interpellé sur le sol suisse.