Affaire Sarah Halimi : vers une nouvelle loi

Depuis 4 ans, ils demandent justice pour Sarah Halimi. Ils sont plus de 20 000, dont quelques personnalités, rassemblés Place Trocadero pour réclamer la tenue d'un procès. Ils veulent que soit jugé Kobili Traoré, l'auteur du meurtre de cette femme juive de 65 ans, alors que la Cour de cassation vient de confirmer définitivement son irresponsabilité pénale. "On est dans une énorme erreur judiciaire. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une nouvelle affaire Dreyfus. Je souhaite qu'elle arrête tout de suite Kobili Traoré. Sa motivation, son moteur, c'était l'assassinat de Sarah la Juive", dénonce William Attal, frère de Sarah Halimi. "C'est la justice qui délire complètement. C'est la porte ouverte à tous les fanatiques. Donc, maintenant, on va fumer un joint, et on va dire, moi, j'ai fumé un pétard et je ne serai pas condamné. C'est inacceptable", déplore un autre manifestant. Le 4 avril 2017, Sarah Halimi dort lorsque son voisin du dessous Kobili Traoré réussit à s'introduire chez elle en passant par le balcon mitoyen. Il la frappe très violemment pendant plusieurs minutes en criant Allah Akbar et finit par la défenestrer. Sarah Halimi est alors inconsciente, mais encore en vie. Kobili Traoré est un gros consommateur de cannabis. Ce jour-là, d'après les experts psychiatres, cette consommation intense a entraîné chez lui une bouffée délirante qui l'aurait poussé au meurtre de Sarah Halimi, le tout sur fond d'un antisémitisme notoire. Mais cette bouffée délirante est comme une mesure avec ceux que provoque normalement la consommation de cannabis aurait entraîné chez lui une abolition du discernement. Il ne peut être jugé. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.