Affaire Sarkozy : le parquet national financier a-t-il outrepassé ses droits ?

Qui a informé, début 2014, Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, qu’ils étaient sur écoute ? C’était une obsession pour le parquet national financier. Les magistrats du PNF ont donc usé des moyens d’enquête légaux, mais jugés démesurés, pour le découvrir. Ils ont eu recours aux fadettes d’avocats et de magistrats, soupçonnés d’être la taupe auprès de Thierry Herzog. Les factures détaillées émises par les opérateurs téléphoniques (fadettes) permettent de connaître l’ensemble des appels émis et reçus, ainsi que leur localisation mais pas les conversations. Le parquet peut les exiger mais pas les écoutes téléphoniques. Ces dernières ne peuvent être obtenues qu’avec l’accord d’un juge et du bâtonnier, si c’est un avocat qui est placé sur écoute. Mais en demandant des fadettes dans cette affaire, le PNF est sans doute sorti de ses prérogatives. A l’époque, des ténors du barreau, extérieurs à l’affaire Sarkozy, étaient surveillés. Aujourd’hui, ils ne comprennent pas le bien-fondé de cette enquête parallèle. Rappelons que pendant les cinq années d’investigations lancées par le PNF, un juge d’instruction enquêtait au même moment sur le fond de l’affaire. Or, l’institution judiciaire n’a jamais transmis à ce juge le moindre élément concernant l’enquête sur la taupe. Dans un communiqué, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, demande un rapport sur la nature précise de cette enquête controversée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.