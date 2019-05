Affaire Vincent Lambert : les parents tentent un ultime recours

L'affaire Vincent Lambert, qui dure depuis dix ans, a marqué le débat autour de l'euthanasie. Les médecins traitants du patient, qui est plongé dans un état végétatif suite à un accident, ont décidé d'arrêter les traitements. Une décision qui a été validée par la justice après un affrontement judiciaire entre les parents du malade et son épouse. Ses parents viennent de déposer une plainte disciplinaire contre le médecin qui doit arrêter les soins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.