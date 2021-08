Affaires non résolues : en immersion dans le “bunker” secret des gendarmes

Un “bunker” en plein cœur de la ville, le surnom donné à ce bâtiment placé sous haute sécurité où notre équipe a pu pénétrer exceptionnellement. Porter une combinaison est obligatoire pour éviter toute contamination. À l’intérieur, une étrange bibliothèque remplie de milliers d’enveloppes soigneusement empaquetées. Toute la mémoire de la gendarmerie nationale y est. En tout, 240 000 scellés y sont précieusement gardés. Les affaires de viol cotoient les affaires de meurtre. Ici, le temps est l’ennemi numéro un. Les scellés de ces affaires, parfois très anciennes, appelées les cold cases, doivent rester exploitables pendant 40 ans maximum et pouvoir être exhumés à tout instant pour les besoins des enquêtes. Pour ralentir l’usure, pas de lumière UV, l’air est filtré et la température constante. Un mégot a permis de résoudre une affaire 19 ans plus tard. Le 2 août 2001, Chantal de Chillou, une mère de famille de 55 ans, est retrouvée assassinée dans le Drôme. L’affaire est classée sans suite après neuf années d’enquêtes infructueuses. En 2020, 19 ans plus tard, alors que les faits risquent d’être prescrits, de nouvelles recherches sont effectuées. On découvre l’ADN du meurtrier sur un mégot de cigarette. L’homme, déjà impliqué dans une affaire de viol, est retrouvé puis condamné. Une trace ADN que les enquêteurs du pôle judiciaire ont pu identifier. Grâce à ces progrès, les enquêteurs gardent espoir de résoudre d’autres cold cases. Dans notre pays, 20% des affaires criminelles restent non élucidées.