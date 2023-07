Affluence : la Corse restreint l'accès aux rivières

Avec ses vasques couleurs émeraude, le Canyon de la Purcaraccia est l'un des sites naturels les plus emblématiques de Corse. Mais aujourd'hui, impossible d’y accéder sans un accompagnateur et cette interdiction fait des déçus. Avant cet arrêté, il y a eu par jour, plus de 1 000 personnes sans équipement dans le Canyon. Même si les quatorze structures professionnelles qui proposent du Canyon sont devenues prioritaires, devant l'affluence record, les autorités ont demandé de réduire les passages en rivière et de limiter les groupes. Ces sociétés de loisirs, en image, ont perdu jusqu’à 40 % de leur chiffre d’affaires. La surfréquentation, comment la diminuer dans le massif des aiguilles de Bavella, soumis à un fort risque incendie ? Des aménagements et des parkings obligatoires permettent de gérer le flux des vacanciers. D’autres sites remarquables sur l’île bénéficient déjà de ces aménagements. Mais l’office de l’environnement de la Corse veut aller plus loin, des quotas sont actés et seront normalement mis en place en 2024 pour les îles Lavezzi. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier