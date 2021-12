Afflux de touristes : la peur des petits hôpitaux

Avec l’arrivée des vacanciers, le masque fait aussi son retour dans les rues d’Arcachon. À sept jours de Noël, l’équation n’est pas simple : comment passer de bonnes fêtes sans se mettre en danger ? Mais ce brassage de population inquiète quand même le petit hôpital de cette ville balnéaire, déjà saturé. Des patients, il en arrive un peu plus chaque jour. Cet homme vient de sortir de réanimation, non-vacciné, c’est un cas de Covid en plus pour des infirmières qui sont déjà débordées. Actuellement, sur les douze patients pris en charge pour Covid, un seul est vacciné. Soignés de la même façon, même si pour accueillir ces patients, il faut déprogrammer d’autres opérations. Et les personnels de santé se disent au bord de la rupture. Pour résister à cette cinquième vague, l’hôpital demande d’éviter au maximum de se rendre aux urgences et appelle tous les soignants libéraux ou à la retraite à venir en renfort pendant les fêtes. T F1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux