Afghanistan : 49 Français et leurs familles évacués à bord du vol Kaboul-Doha

Dans la vidéo en tête de cet article, on y voit une mère de famille entourée de ses enfants, soulagée d'être arrivée enfin à Doha au Qatar. Dans cet avion, il y a environ 160 personnes, dont 49 Français ou Franco-Afghans. Nos envoyés spéciaux étaient à bord. Parmi les Français, 11 sont originaires de Rennes : 7 adultes et 4 enfants. Dans la ville bretonne, Shah Ahmadi remue ciel et terre depuis des semaines pour faire rapatrier des Franco-Afghans. Il a pu parler avec une famille qui était dans l'avion. "Ils étaient enfin soulagés de pouvoir rentrer chez eux après tout ce qui s'est passé, et de commencer une vie normale. C'était un cauchemar terrible pour eux. Ils sont sûrs qu'ils vont rentrer et vivre en paix", raconte-t-il. C'est le second vol d'évacuation affrété par le Qatar après celui d'hier où aucun Français n'était à bord. Le trajet est le même, de la capitale afghane jusqu'à Doha la capitale du Qatar. La situation à Kaboul est tendue, la sécurité très incertaine. Difficile de savoir à l'heure qu'il est la nature de l'entente entre les talibans et les Qataris, mais la France et les Occidentaux espèrent bien sûr d'autres vols dans les jours et les semaines à venir.