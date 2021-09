Afghanistan : à quoi ressemble la vie à Jalalabad sous les talibans ?

Une file ininterrompue de camions en attente pour sortir du pays. C'est la première image qui frappe après le passage de la frontière afghane. Mais, il n'y a pas de mouvement de panique comme ce fut le cas à l'aéroport de Kaboul ces derniers jours. Nous avons fait halte à Jalalabad, la plus grande agglomération à l'est du pays. Si elle fut l'une des dernières à avoir prêté allégeance aux talibans, le nouveau pouvoir y a imposé son autorité avec une étonnante facilité. Dans cette vidéo en tête de cet article, les nouveaux maîtres de la ville contrôlent les abords de la mairie, tous fiers d'exhiber des matériels saisis à l'ancienne armée afghane. Ils insistent notamment sur le changement majeur qu'ils ont apporté à la population locale. "Avant, il y a des crimes et de la délinquance, maintenant, personne ne volera qui que ce soit", a rassuré l'un d'eux. Et la magnanimité va jusqu'à autoriser ce qui fut autrefois interdit par les talibans, tel le match de cricket, un jeu dont on est particulièrement friand à Jalalabad. Même si la foule a beau être composée de supporters de ce nouvel émirat islamique, elle n'est pas prête pour autant à abandonner son sport favori. Alors qu'on attend prochainement l'entrée en fonction officielle du premier gouvernement taliban, tout est fait pour rassurer la population et les observateurs étrangers avec un mot d'ordre : la sécurité d'abord.