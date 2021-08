Afghanistan : Joe Biden sous le feu des critiques

Un long silence pour marquer l'émotion, le recueillement, une pause qui trahit peut-être aussi le doute, car après une longue journée passée dans la Situation Room de la Maison-Blanche, la cellule de crise, Joe Biden ne sait plus à quelle tactique se vouer. Un discours plein de contradiction. Il confirme le retrait des troupes américaines d'Afghanistan à la date du 31 août, mais assure aussi qu'il traquera les coupables de ces attentats. Comment faire alors sans troupe sur le terrain ? Aujourd'hui, une petite frange de républicains radicaux réclame son départ : "Joe Biden mérite l'impeachment. Il compare la situation à Kaboul avec la débâcle du Viêtnam et la chute de Saïgon en 1975". En tout cas, Joe Biden connaît la première crise de sa présidence. Ses opposants critiquent l'impréparation générale de ce retrait : "cette situation est facile à anticiper et nos décisions politiques auraient dû les éviter. Il est évident que l'administration Biden est trop brouillonne dans sa réponse. La coordination des évacuations, par exemple, a été, on peut le dire, raté". Pourtant, Joe Biden assume d'avoir été contrairement à ses prédécesseurs le président qui aura mis fin à la guerre, même si celle-ci est perdue après 20 ans et 2 400 soldats américains tués. Aujourd'hui, le sentiment d'une guerre vaine qui se termine comme elle avait commencé avec un attentat mortel contre les Américains et les talibans au pouvoir en Afghanistan. D'après notre correspondant à Washington, Axel Monnier, l'opinion américaine a jusqu'ici largement soutenu Joe Biden et sa décision de retirer les troupes d'Afghanistan. Et ce matin encore, d'après un sondage publié après les attentats de Kaboul, il semble que ce soit encore le cas même si le chiffre est en baisse, car effectivement, c'est bien cela qui pourrait changer la donne auprès des Américains : la résurgence d'une possible menace terroriste.