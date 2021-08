Afghanistan : l'angoisse des habitants de Kaboul

La mise en scène de leur conquête se répète jour après jour, sans que rien ni personne ne les arrête. En armes, les talibans paradent dans les rues, les lieux de pouvoir ou auprès d'un ancien chef de guerre, qui avait pourtant promis de défendre sa terre contre eux. Ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Ils ont conquis 80% du territoire en six jours et contrôlent la presque totalité des postes-frontières. Mille milliards de dollars ont été investis pour bâtir un État et une armée. Pourtant, les talibans sont aux portes de Kaboul. Éric Cheysson, responsable de l'hôpital français de Kaboul, craint le pire. Les premiers témoignages sont glaçants et proviennent de 250 000 personnes qui ont fui les provinces conquises. Des femmes et des enfants à 80% qui ont investi les parcs de Kaboul. Nous avons joint Pashtana Zalmai Khan Durrani, la présidente d'une ONG qui a scolarisé 7 000 filles en trois ans et qui se cache désormais, craignant pour sa vie. Elle s'inquiète pour ceux qui vont souffrir. Le président afghan a promis ce samedi de continuer le combat. Washington affirme de son côté que la prise de pouvoir par les talibans n'est pas inéluctable. Mais dans le ciel de Kaboul, les évacuations du personnel diplomatique se poursuivent.