Afghanistan : l'armée américaine riposte après l’attentat de Kaboul

Notre correspondant à Washington, Axel Monnier, a précisé qu'une seule frappe de drone américain a permis de tuer deux hauts dignitaires du groupe terroriste État islamique dans la région et d'en blesser un troisième. Le Pentagone ne confirme pas pour autant si ces trois personnes sont liées ou non aux attaques de jeudi. Selon notre journaliste, l'essentiel est ailleurs pour l'armée américaine. Alors que le risque d'attentat est encore très élevé à Kaboul, l'objectif pour elle, c'est de montrer qu'elle reste mobilisée jusqu'à son départ de mardi. D'ailleurs, le Pentagone a précisé que d'autres opérations similaires doivent avoir lieu en Afghanistan, comme un message adressé aux terroristes. Mais cette communication, elle s'adresse aussi à l'opinion américaine, chamboulée par le décès de ses soldats, notamment à mesure qu'elle découvre dans la presse le visage juvénile de ces 13 militaires tués à Kaboul, particulièrement l'un d'eux qui n'avait que 20 ans et qui allait être père dans trois semaines.