Afghanistan : le retour des Talibans inquiète

À Qala-I-Naw, dans le nord-ouest de l'Afghanistan, les Talibans sont souvent accueillis en vainqueur. Dans un autre quartier, résonnent les mortiers de l'armée afghane. Les forces officielles semblent encore tenir quelques secteurs de la même ville. Les Talibans affirment aujourd'hui contrôler 85 % du territoire. Impossible à vérifier, mais à coup sûr, les principaux points aux frontières sont déjà entre leurs mains, ceux vers l'Iran, le Turkménistan ou encore le Tadjikistan. Et ils ne se privent pas alors de diffuser les images des soldats officiels qui se rendent les armes à la main. Depuis plusieurs semaines, les Américains ont discrètement évacué Bagram, leur plus grande base dans le pays. Et le président Biden l'a confirmé. Au 31 août, les États-Unis n'auront plus de soldats sur le sol afghan sans se faire d'illusions sur les intentions des insurgés. Sur place, 75 000 talibans face à 300 000 militaires afghans avec le soutien de tribus et de milices armées résistantes, comme celle dirigée aujourd'hui par le fils du célèbre commandant Massoud, assassiné en 2001. Les États-Unis étaient dans le pays pour éliminer Al-Qaida et se débarrasser de Ben Laden selon le président américain. Rester une année de plus selon lui, aurait été la meilleure recette pour y rester indéfiniment.