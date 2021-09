Afghanistan : les Etats-Unis s'excusent de l'erreur tragique

Le 29 août dernier, au lendemain de l'attentat de l'aéroport de Kaboul qui avait tué plusieurs soldats américains, le Pentagone a autorisé un tir de drone sur un véhicule soi-disant de l'Etat islamique. Une erreur tragique, c'est ainsi que les Etats-Unis qualifient cette frappe. Une bavure qui a provoqué la mort de dix civils dont sept enfants. Le chef du commandement central américain fait officiellement son mea culpa. "Il est peu probable que le véhicule et les personnes décédées aient été associées à l'Etat islamique ou aient constitué une menace directe pour les forces américaines", a révélé le Général Franck McKenzie. A l'origine de cette tragédie, des informations erronées sur une menace imminente contre l'aéroport de Kaboul. La même où trois jours auparavant des attentats-suicides avaient fait treize morts. La bavure a été dévoilée il y a une semaine par le New York Times. Par ces révélations et avant même l'aveu du Pentagone, le chef de la diplomatie américaine ne peut masquer son embarras devant le Sénat. Le Pentagone envisage de dédommager les familles des personnes tuées.