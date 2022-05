Afghanistan : les Talibans imposent la burqa

En août dernier, juste après le départ des Américains, le visage des femmes avaient déjà commencé à disparaître des vitrines des magasins de Kaboul. Ce dimanche, un nouveau décret va s'appliquer dans tout le pays. "Les femmes qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles devront voiler leur visage, à l'exception de leurs yeux afin d'éviter toute provocation quand elle rencontre un homme", a déclaré le porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice. Il est également suggéré que les femmes restent chez elles pour éviter des problèmes. Malgré un esprit rebelle qui a fini par s'installer dans la capitale ces 20 dernières années, l'image de femmes à visage découvert dans le marché de Kaboul risque de disparaître. "Il peut y avoir une résistance. Par rapport aux années 90, il y a une petite communauté de femmes qui ont appris à vivre différemment et qui ont accès aux réseaux sociaux, au reste du monde", indique Elise Blanchard, journaliste française à Kaboul. Depuis le mois de mars, aller à l'école ou à l'université est interdit pour les femmes, se déplacer sans justification également. "Ça ne veut plus rien dire de vivre en Afghanistan. On se sent prisonnière. On peut juste dormir et vivre selon leur volonté", confie une militante des droits des femmes à Kaboul. TF1 | Reportage L. Hauben, D. Sitbon, J. Devambez