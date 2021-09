Afghanistan : les talibans veulent rouvrir l'aéroport de Kaboul

La navette régionale de la compagnie Ariana Afghan Airlines en provenance de Kandahar a atterri dimanche à Kaboul et débarque ses passagers. Les fonctionnaires de l'aéroport, en gilet jaune, ont repris le travail. La scène serait d'une grande banalité si ce n'était la première rotation aérienne commerciale depuis la chute de la capitale il y a trois semaines. "C'est bien que les vols reprennent parce qu'on ne peut pas voyager en voiture", se réjouit un passager afghan. Le radar, un temps endommagé, fonctionne à nouveau et permet le contrôle aérien. Les talibans veulent projeter une image de compétence et de professionnalisme. La sécurité de l'aéroport a été donc confiée aux soldats les plus aguerris, ceux de l'unité d'élite Badri 313, les mieux équipés, et qui de loin passeraient presque pour des soldats américains. Et pour cause, leur équipement est totalement made in USA, confisqué à l'armée régulière lorsque celle-ci a littéralement rendu les armes. Leur fusil AR-15 par exemple, ou les véhicules blindés Humvee emblématique des marines. Un seul autre avion utilise pour l'instant l'aéroport. Ce gros-porteur qatari a livré samedi plusieurs tonnes de médicaments et de matériel médical. Les vols internationaux pourraient donc reprendre rapidement car ils sont indispensables pour l'aide humanitaire. Pour ceux qui veulent toujours quitter le pays, les talibans ont promis qu'ils ne s'opposeraient pas à leur départ.