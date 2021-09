Afghanistan : que reste-t-il des bouddhas de Bâmiyân ?

Notre guide nous a emmenés aussi près que possible du site, là où se dressait le plus grand des bouddhas de Bâmiyân. L'endroit semble à l'abandon. D'énormes fissures témoignent de la fragilité de la voûte. Il y a un peu plus de vingt ans, existait encore à cet endroit un inestimable trésor du patrimoine universel, un Bouddha géant de plus de 53 mètres de haut datant du cinquième siècle de notre ère. Une représentation humaine insupportable pour les talibans qui la détruisirent en mars 2001, à coups de canon et d'explosifs. C'est face à ce même panorama que nous rencontrons Moussa Nasrat, le commandant taliban devenu gouverneur de Bâmiyân. Le discours a changé, même s'il ne peut promettre que le site sera préservé. Les talibans vont-ils se transformer en protecteurs de trésors culturels afghans ? C'est difficile à croire tant leur doctrine leur interdit toute ouverture vers des horizons non inspirées par l'islam fondamentaliste. Du Bouddha, il ne reste plus qu'un amas de pierres presque impossibles à reconstituer, même si l'Unesco n'en a pas abandonné l'idée. Un peu plus loin, le long de la façade vertigineuse, truffée d'habitations troglodytes autrefois creusées par les moines et les ermites, un deuxième géant de pierre dominait la vallée. De ce côté, le site est mieux préservé. On peut y gravir des marches taillées à l'intérieur même de la falaise de grès. Et à 40 mètres de hauteur, la niche présente également de dangereuses fractures, là encore.