Afghanistan : survivre sous les Talibans

Ils s’étaient emparés de la capitale il y a un an. Les Talibans sont toujours là, omniprésents dans les rues. Cheveux longs, barbes fournies et armes à la main, leur priorité, c’est la sécurité. Leurs ennemis, c’est plus que jamais Daesh, qui multiplie les attentats meurtriers, comme dans un quartier il y a quelques jours. Alors, à un carrefour du centre-ville, un groupe de talibans nous explique que rien n’échappe à leur vigilance. Le bien-être des Afghans n’est pas la première occupation des talibans. Pourtant, le pays s’enfonce dans la crise humanitaire. Malgré l’aide internationale qui revient, mais au compte-goutte. Ce dimanche matin, dans un quartier, les distributions de nourriture sont prises d’assaut. C’est le Programme Alimentaire Mondial qui distribue de l’aide aux habitants du quartier. Mais cette aide, vient directement en famille pour que les Talibans n’en profitent pas. Des femmes, dont la plupart sont voilées comme l'exigent les Talibans, attendent leur sac de farine et de lentille depuis de longues heures. Plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy