Afrique : dans le sanctuaire des chimpanzés

C’est un endroit unique et préservé au cœur de l’Afrique australe. Il y a 10 000 hectares de forêts et de savanes traversés par un affluent du fleuve Zambèze. C’est un havre de paix pour les 150 chimpanzés refuge de Chimfunshi. Ce sanctuaire leur permet de vivre dans la nature, protégé par des enclos de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Car l'espèce reste menacée sur le continent. Et en plein mois d’août, ces animaux qui partagent 98% de l’ADN humain, ont à peu près le même programme que nous. Les adultes se reposent au soleil, tandis que les plus jeunes trouvent de quoi s’amuser en attendant le repas. Il est presque midi. Chaque jour à la même heure, les chimpanzés sont nourris par les soigneurs. Les adultes consomment cinq à sept kilos de nourriture par jour. Au menu, il y a des fruits, des légumes et de la pâte de maïs. C’est une spécialité locale. Pour des raisons de sécurité, personne n’entre dans les enclos. Ces chimpanzés ont été recueillis blessés ou traumatisés, victimes de braconnage ou de maltraitance, dans des laboratoires, des cirques ou chez des particuliers. L’une des rares personnes autorisées à les approcher s’appelle Thalita Calvi. C’est la vétérinaire du sanctuaire depuis huit ans. TF1 | Reportage M. Demarque