Afrique du Sud : les inondations font des centaines de victimes

Dans la vidéo en tête de cet article, des centaines de conteneurs charriés par les torrents encombrent désormais le port de Durban. Pendant quatre jours, les trombes d'eau n'ont cessé de s'abattre au bord de l'Océan indien. Face à la fureur des éléments, il est impossible de sauver quoi que ce soit. Dans cette villa, par exemple, les torrents de boue n'ont pas épargné le moindre étage. À eux seuls, les deux jours les plus intenses ont vu tomber 450 millimètres d'eau. Du jamais-vu. Le barrage de Shongweni n'avait visiblement pas été construit pour résister à pression. Il a littéralement cédé. Dans le bidonville de Mega City, la pluie a enfin cessé. Mais les habitants sont livrés à eux-mêmes et toujours traumatisés. Le bilan provisoire s'élève déjà à 400 morts et plus de 40 000 sinistrés. Les secours tentent de s'organiser pour rechercher les disparus. Mais la boue et les routes détruites compliquent leurs tâches. Dans la ville d'Isipingo, l'eau a tout emporté. Les gens font la queue pour obtenir de la nourriture. Les habitants de Durban s'affairent à nettoyer les plages, d'ordinaire très touristique. Mais de nouvelles pluies sont attendues ce week-end. Elles inquiètent les autorités. TF1 | Reportage H. Dreyfus, N. Bednarick