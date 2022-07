Afrique du Sud : plongée au milieu des requins

Ce grand requin blanc est encore jeune. Il ne mesure que 3,5 mètres de long. Et comme beaucoup d'autres requins, il passe l'hiver austral au large des côtes sud-africaines pour se nourrir. Le moment idéal pour emmener les touristes à la rencontre d'un animal mythique. Nous sommes au sein d'une réserve protégée où il est strictement interdit de nourrir les requins. Mais les guides ont une astuce pour les attirer plus près du bateau tout en respectant les règles. Contrairement aux idées reçues, le requin blanc n'est pas un mangeur d'hommes. Il ne chasse normalement que les otaries et les petits requins. Mais pour éviter tout accident, les plongeurs s'enferment dans une cage. Au bout de la corde, un cadavre de saumon, un leurre très efficace. Dans une eau à 14°C, les touristes ne sont plus qu'à quelques centimètres de l'un des plus grands prédateurs marins. Pour vivre cette aventure et aller à la rencontre de grands requins, il vous faudra en moyenne dépenser 130 euros par personne et ne pas trop souffrir de mal de mer. Mais on peut aussi, de manière plus abordable, nager avec des requins totalement inoffensifs cette fois. Une expédition s'organise. Mike et Dylan sont scientifiques. Ils proposent aux plongeurs amateurs de les aider à recenser des requins sans danger que l'on trouve aux abords de la plage. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Demarque