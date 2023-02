Afrique : les défis de la nature

La disparition des gorilles du Rwanda était programmée dans les années 90. Depuis, leur population a été multipliée par quatre, notamment grâce à l'argent du tourisme. D'ailleurs, un quota de privilégiés paie le prix fort de 1 500 dollars. Un pourcentage est reversé aux agriculteurs qui ont cédé leurs terres au profit du parc. Les anciens braconniers sont embauchés comme porteurs. Près de 30 ans après le génocide, le Rwanda renaît ainsi de ses cendres en misant sur un tourisme responsable. Dans la région des Grands Lacs, située à 1 500 mètres d'altitude, les rives du lac Kivu se parent de plages et d'hôtels prestigieux. C'est un confort de classe internationale avec l'exigence que l'impact environnemental soit le plus faible possible. C'est le défi du continent africain pour poursuivre son développement tout en préservant sa nature admirable. Dans le lac Victoria, partagé entre la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda, le poisson se raréfie. Pourtant, 50 millions de personnes dépendent de ces ressources. La pollution étouffe l'écosystème et fait proliférer cette plante invasive, la jacinthe d'eau. TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Bervillé, M. Demarque