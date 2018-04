Afrique du Sud : le Cap fait face à une pénurie d'eau potable

La ville du Cap, qui se dresse au pied des falaises de l'Afrique du Sud, est l'une des plus riches du continent. Mais dans cette métropole de plus de quatre millions d'habitants, on est obligé de réduire sa consommation d'eau courante à cause de sa grande rareté. Dans ce pays jadis frappé par l’apartheid, les réserves d'eau pourront être épuisées en juillet prochain, une date baptisée "le jour zéro". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.