Afrique : un hôpital de Côte d'Ivoire se donne pour objectif de sauver mère et enfant

En Côte d'Ivoire, un établissement hospitalier fait figure de modèle dans un continent où le système de santé fonctionne toujours à mi-régime. Il y a quelques mois, un hôpital entièrement tourné vers la mère et l'enfant a ouvert près d'Abidjan. Il s'est donné pour objectif de faire baisser la mortalité infantile et maternelle. Géré par la fondation "Chlidren of Africa", l'établissement privé à but non lucratif est classé niveau trois comme en France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.