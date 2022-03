Âge du départ à la retraite : que font nos voisins européens ?

Pour Emmanuel Macron, il va falloir travailler plus. Au moins jusqu’à 65 ans pour obtenir une retraite à taux plein. Le candidat Macron propose une évolution graduelle étalée sur dix ans. Concrètement, dès 2023, les personnes nées en 1961 devraient attendre d’avoir 62 ans et 4 mois pour prétendre à une retraite pleine. En 2024, il faudrait avoir 62 ans et 8 mois. Et ainsi de suite, jusqu’à atteindre les 65 ans en 2032. Une proposition qui reste trop floue selon Françoise Kleinbauer, une spécialiste. Actuellement, il est possible de partir à la retraite à 62 ans. Mais pour avoir tout leur trimestre, en moyenne, les Français partent à 63 ans. Un âge plus bas que chez nos voisins européens. En Espagne ou en Belgique, on atteint la retraite à 65 ans ; 66 ans en Allemagne ; et jusqu’à 67 ans en Italie. En plus de ce recul de l'âge légal, Emmanuel Macron souhaite aussi supprimer les principaux régimes spéciaux. Seules quelques exceptions demeurent. Les carrières longues, par exemple, pourraient toujours bénéficier d’un départ à 62 ans. Et les personnes en situation de handicap à 65 ans. T F1 | Reportage L. Kebdani, P. Lormant