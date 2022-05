Agenda présidentiel : et maintenant ?

Pas le temps de souffler pour le président de la République. Le 9 mai, il est attendu à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz. Un premier déplacement présidentiel en Allemagne, c'est maintenant un usage dans la Ve République, une façon d'illustrer la longue amitié entre les deux pays. La même semaine, son premier quinquennat prendra fin officiellement le 13 mai à minuit précisément. Le gouvernement actuel restera en place jusqu'à cette date, peut-être même plus encore. Le président choisira-t-il de nommer un nouveau Premier ministre ? Emmanuel Macron aimerait voir une femme à ce poste avec un profil attaché à la question sociale, environnementale et productive. Les 12 et 19 juin seront deux journées cruciales, car ce sont les premier et second tour des élections législatives. Quelle majorité pour Emmanuel Macron ? Le nouveau parlement se mettra au travail dès le mois de juillet. Les 100 premiers jours de ce nouveau quinquennat devraient être marqués par trois thématiques : des mesures pour le pouvoir d'achat, de nouvelles concertations sur la réforme des retraites et le chantier de la planification écologique. T F1 | Reportage D. Sitbon, B. Chevalier