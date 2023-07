Agents de propreté : ils passent après les émeutiers

En une vingtaine de minutes, les agents municipaux font place net. D'habitude, ils interviennent sur les dégradations du quotidien : ordures et chute d'arbres. Mais depuis le début des violences, ils sont déployés en urgence sur tous les fronts. Pour l'équipe de Franck, l'urgence au quotidien depuis le début des violences est d'ouvrir les voies et de sécuriser les gens. Une caméra de surveillance vandalisée. Il faut dégager la route, sans toucher les voitures encore épargnées. Les services de la mairie interviennent aussi autour des voitures calcinées. Depuis jeudi, une équipe est mobilisée plus de treize heures par jour. Des journées deux fois plus longues qu'à l'accoutumée. Pas de répit même les week-ends, l'épuisement se fait sentir. Une fois la rue nettoyée, c'est Guillaume qui coordonne l'évacuation des voitures incendiées et la suite des opérations. Les travaux dureront plusieurs mois, et leur coût est encore difficile à estimer pour la mairie. TF1 | Reportage O. Lévesque, C. Souhaut