Agents SNCF : incivilités et agressions se multiplient

Un contrôleur est pris à partie et roué de coups. On voit aussi sur les images un autre agent insulté pendant de longues minutes par un usager. Ces altercations violentes sont filmées par des passagers choqués. Chaque jour, quatorze agents SNCF sont victimes d’agression comme celle-ci, des violences quotidiennes, auxquelles doivent faire face Fabien, syndicaliste et conducteur de train, lui-même. Cette année, la SNCF a recensé plus de 5 300 actes de violences physiques ou verbales, soit une augmentation de 9% par rapport à 2021. À ces violences, s’ajoutent des insultes sur des réseaux sociaux. Ce climat est de plus en plus pesant pour les agents. Pour sensibiliser les voyageurs, la SNCF a lancé une campagne d’affichage en ligne et dans les gares. C’est une première, pour faire face à un phénomène d’ampleur inédite. Depuis un an, la SNCF a équipé ses agents de 1 800 caméras piétons, comme celles portées par certains policiers. L’objectif, c’est d’aider les contrôleurs à faire descendre la tension en cas de conflit. Pour rappel, les usagers agressifs encourent jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d'amendes. TF1 | Reportage L. Merlier, M. Bajac, M. Derre