Aglaé, l'accélérateur de particules qui se cache sous la pyramide du Louvre

Elle s'appelle Aglaé et elle se cache depuis 1988 dans les sous-sols du musée du Louvre. Il ne s'agit pas d'une œuvre inconnue, mais d'une machine qui permet de percer les mystères de nos sculptures et de nos tableaux les plus anciens. Aglaé n'est autre qu'un accélérateur de particules, unique au monde. Une toute nouvelle version de l'appareil a été inaugurée, le jeudi 23 novembre 2017.