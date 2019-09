Agnès Buzyn parviendra-t-elle à soulager les services d'urgence ?

Dès ce dimanche matin, Agnès Buzyn a promis de "mettre de l'argent dans des solutions à long terme" pour calmer la fièvre dans les urgences. Reste que cette crise n'est qu'un symptôme, celui d'un mal plus large : le rationnement de la consommation de santé dans l'Hexagone pour limiter les dépenses de la Sécurité sociale. Les précisions de notre journaliste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.