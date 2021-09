Agora de l'Humanité : des concerts et des débats politiques

L'agora de l'Humanité est un événement qui a d'ordinaire beaucoup de succès. Mais cette année, c'est définitivement le lieu où il faut être vu. C'est le retour du bon verre entre amis, des jeux de société et des concerts en plein air. Après une édition 2020 annulée, la fête de l'Humanité fait son grand retour. "Je pense que ça a manqué à beaucoup de gens" ; "C'est beaucoup de fraternité, je pense que c'est le mot principal", affirment les participants. Faire la fête, et parler un peu de politique évidemment. A sept mois de la présidentielle, on a croisé quelques prétendants, notamment Fabien Roussel, du Parti communiste, ou encore Eric Piolle, candidat à la primaire écologiste. Ce samedi après-midi, Anne Hidalgo a prévu d'y passer, tout comme deux membres du gouvernement : Gabriel Attal, porte-parole, et Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de la Solidarité. Tout le week-end, 150 000 personnes sont attendues pour la dernière fois sur le site de la Courneuve. Cette dernière va être réquisitionnée pour les Jeux olympiques. L'an prochain, la fête aura lieu dans l'Essonne.