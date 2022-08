Agressé pour un retard : le médecin témoigne

Moins de 24 heures après son agression, il est de retour à son cabinet comme seul remède pour oublier. Samedi, en début d'après-midi, Mathieu se rend au domicile d'une patiente dans un quartier de Mulhouse. Elle s'est plainte de douleurs à la cheville. Sur place, il ne trouve pas immédiatement son logement, ce qui agace le compagnon de la jeune femme. Il s'en prend violemment au médecin. L'arme est factice. Un fusil à billes avec lequel l'agresseur tire une fois. Le médecin a été touché à la cuisse. Il s'en tire avec un petit hématome, mais avec une grosse frayeur. Émotion partagée ce dimanche matin par les habitants du quartier. L'événement scandalise aussi les habitants, inquiets de perdre ce service si précieux. "Ça fait peur. C'est des gens sur lesquels on a le plus besoin" ; "Il n'y a rien qui peut justifier un tel acte", ont-ils affirmé. Par solidarité, SOS Médecins Mulhouse suspend les visites à domicile jusqu'à lundi huit heures. À Mulhouse et son agglomération, SOS Médecins comble depuis plusieurs mois le manque de généralistes. L'agresseur a été placé en garde à vue pour violence volontaire. Il sera jugé lundi en comparution immédiate. TF1 | Reportage I. Blonz, J. Pasquier