Agression d'une joueuse du PSG : enquête dans un vestiaire

Séances d’entraînements à huis clos, communication verrouillée. Kheira Hamraoui, victime d’un guet-apens à coups de barre de fer, et sa coéquipière, Aminata Diallo étaient absentes. Le doute plane encore sur l'implication de cette dernière dans l’agression. Ce vendredi matin, les supporters regrettent l’image que cette affaire donne du Paris Saint-Germain. Interrogée pendant deux jours, Aminata Diallo est sortie jeudi soir de sa garde à vue à Versailles sans aucune charge. Elle clame son innocence , mais l’enquête se poursuit car des zones d’ombre restent à éclaircir. Les deux joueuses étaient présentes lors de l’agression, mais seule Kheira Hamraoui a été frappée aux jambes. Pour l’avocat d’Aminata Diallo, l’orchestration de cette agression par sa cliente est insensée. Pourtant les enquêteurs restent persuadés que l’agression était préméditée. Quelques jours avant, quelques joueuses du Paris Saint-Germain ont reçu des appels anonymes, avec un point commun : dénigrer la personnalité de Kheira Hamraoui et l’attaquer sur sa vie privée. L’implication d’Aminata Diallo n’est pas écartée. Elle communiquait avec un détenu, un ami d’enfance, proche aussi de Kheira Hamraoui. Selon nos informations, il conseillait Aminata Diallo sur sa carrière et l’invitait à s’affirmer davantage au sein du club. Ce détenu et Aminata Diallo nient en bloc tous liens avec cette agression. Vengeance personnelle ? Rivalités sportives ? Les enquêteurs n’écartent, pour l’instant, aucune hypothèse. T F1 | Reportage I. Bornacin, C.Buisine