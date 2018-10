Agressions homophobes : les victimes témoignent

Les actes homophobes dans notre pays sont-ils en augmentation ? Il est difficile de l'affirmer, mais ces derniers jours, plusieurs affaires ont marqué l'actualité. D'ailleurs, un rassemblement a eu lieu ce dimanche 21 octobre à Paris. Les manifestants ont demandé au gouvernement des mesures concrètes contre cette violence. De plus, les victimes ont aujourd'hui beaucoup moins peur de témoigner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.