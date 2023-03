Agriculteurs et éleveurs : pourquoi ils abandonnent le bio

C'est une décision difficile que Laurent Guglielmi a dû prendre à contrecœur. Depuis trois semaines, son élevage de porcs n'est plus bio. En un an, la consommation de porc bio en France a diminué de moitié, trop chère. Les industriels ont donc cessé d'en acheter. Alors pour Laurent, pas le choix, il nourrit aujourd'hui ses 2 000 cochons avec du blé classique. Ses cochons bio étaient boudés par les industriels. Actuellement, il les vend, mais deux fois moins chers. Comme lui, l'année dernière, 8 % d'éleveurs de porcs ont renoncé au bio. Seuls 3 % s'y sont convertis. Et toutes cultures confondues, 3 380 fermes ont cessé de faire du bio. Paul Dupouy a aussi abandonné. En 2022, ses cultures bio, plus sensibles aux sécheresses que les conventionnelles ont été abîmées. Pour enlever les mauvaises herbes, pas de produits chimiques, Paul utilisait un tracteur. Puis, le gasoil a augmenté. Pour éviter la faillite, pas le choix, cet agriculteur a déconverti ses cultures bio. Pas assez de rendement et des acheteurs de plus en plus frileux, les professionnels comptent maintenant sur le soutien des commerces. Le Gouvernement a débloqué 10 millions d'euros pour soutenir l'agriculture bio, avec un autre défi, et de taille, redonner confiance aux consommateurs. Un Français sur deux a des doutes quant au sérieux du bio. TF1 | Reportage B. Bertrand, C. Parédès