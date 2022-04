Agriculteurs face au gel : des précautions suffisantes ?

Pour Jean-Marc Loubriat, un producteur de pommes, les prochaines 72 heures seront déterminantes. Un avenir suspendu aux fortes gelées qui sont annoncées et qui fragilisent les bourgeons sur les arbres. Déjà touché en 2021, il avait perdu plus de 50% de sa production. Après 34 ans d’activités, il n’est pas sûr de résister à ce nouvel épisode de gel. “Si vraiment, on revit une année comme l’année dernière, et vues les prévisions météo, ça risque d’être pire. Moi, je ne vois pas l’avenir. À 57 ans, je jette l'éponge”, se désole Jean-Marc Loubriat. Malgré les risques, 80% des producteurs de pommes en Limousin ne sont pas équipés de dispositif anti-gel, jugé trop cher. Particulièrement efficace, l'aspersion de nuit consiste à arroser les fleurs pour mieux les protéger en puisant l’eau dans un étang tout proche. En cas de température trop basse, ce petit boîtier permet de relier l’alarme à un téléphone portable. Et pour lutter contre le gel, tous les moyens sont bons. Ici, le producteur a également investi dans des tours à vent pour réchauffer l’air. Un système auquel s’ajoutent ces grosses bougies de paraffine, presque une habitude désormais pour Laurent Rougeraie. Des producteurs plus attentifs que jamais pour ne pas perdre cette nouvelle bataille contre le gel. T F1 | Reportage C. Parédès, E.Sarre