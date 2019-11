Agriculteurs : quand le travail ne rapporte rien

Dans l'Hexagone, 20% des agriculteurs, soit un sur cinq, n'a dégagé aucun revenu en 2017. Ce chiffre vient d'être publié par l'Insee et permet de mesurer leur mal-être. Bien souvent, ces exploitants agricoles ne vivent que grâce aux salaires de leurs conjoints, en attendant de jours meilleurs, entre espoir et dépit. Même si le revenu moyen des agriculteurs est de 1400 euros dans notre pays, les disparités sont fortes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.