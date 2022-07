Agriculteurs, riverains : ils surveillent le feu

En plein milieu de la nuit, ils préparent leur plan de bataille. Pendant des heures, ils sillonnent les chemins pour repérer les flammes. Ce soir, c'est la première sortie d'Anne. Elle est accompagnée par Victor, 24 ans, sur le terrain depuis le début de l'incendie. Après seulement quelques minutes, une reprise en bord de route a été détectée. Pour l'éteindre, les seuls outils dont ils disposent sont des seaux et des pelles. Dans la nuit noire, ils doivent rester vigilants car le sol est brûlant. Agents immobiliers, informaticiens ou charpentiers, ils sont tous bénévoles. Certains ont même déposé des congés pour venir prêter main forte. "J'ai pas mal de copains pompiers donc je ne me voyais pas rester immobile pendant qu'eux nous sauvaient un peu la vie, enfin, celle du village", explique Michael Goupil, bénévole. La journée, ce sont les fumerolles qui inquiètent les vigies. Ici, c'est à l'aide de cet ancien camion de pompiers qu'ils les traquent. Un travail de fourmi pour noyer les braises et éviter que des secteurs épargnés par les flammes jusque-là s'embrasent. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Chomy