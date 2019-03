Agriculteurs : ils se sentent mal-aimés

L'idée de départ du Salon de l'Agriculture était de maintenir le lien entre le monde rural et le monde urbain. Mais les dénigrements de certains détracteurs ont fait naître chez les agriculteurs un sentiment de mal-être. Ils se sentent désignés comme responsables de la pollution, des maladies et des maltraitances. Le Salon de l'Agriculture fermera ses portes ce 3 mars 2019. En 2018, plus de 672 000 personnes avaient fréquenté les allées de cette plus grande ferme du pays, en plein Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.