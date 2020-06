Agriculture : et si on goûtait aux fruits exotiques bretons ?

Alexandre Reis a mené son expérimentation en cultivant du riz en pleine campagne bretonne depuis 2015. Parallèlement, Valentin Moricet, lui, s'est lancé dans la culture de plantes exotiques. Pour l'heure, il s'agit d'adapter les méthodes de culture et la semence aux particularités du climat et du sol breton. Les spécificités des récoltes intéressent vivement les scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique, qui suivent de près le travail de ces pionniers.