Agriculture : la ferme du futur

Voici à quoi ressemble le fermier de demain. Victor Etienne n'a pas besoin de fourche, des robots travaillent à sa place sur les mangeoires. Dans cette ferme expérimentale, tout est prototype. Comme cette grange, un décor de science-fiction. Ces installations futuristes servent des méthodes bien plus traditionnelles. Dans cette ferme laitière, il n'y a pas de d'alimentation concentrée, ni d'OGM, mais du bon vieux fourrage naturel. Ici, les vaches vivent au pré dix mois dans l'année, avec un bracelet électronique à leurs pattes. Pas de problème judiciaire pour Marguerite et ses semblables, mais un fichage personnalisé. Dès la naissance des veaux, les bêtes sont suivies et accompagnées par les machines, leur alimentation est calibrée individuellement, de quoi alléger le travail des quatre employés de la ferme. Ici, le bien-être des salariés et des animaux semble être une obsession. Au moment de la traite, dans un décor high-tech, de la musique classique résonne. Les bovins aiment ça, parait-il. Les vaches mélomanes font-elles un meilleur lait ? Tout est étudié sur place, dans ce laboratoire en sous-sol. Le lait est analysé par ces boîtiers infrarouge. Une mine d'informations pour le faire nier. Sur ce logiciel, tous les indicateurs sont au vert. Les bêtes sont en bonne santé. Les vaches produisent deux fois plus longtemps que dans un élevage classique. Résultat : un projet rentable dès l'année prochaine, cinq ans seulement après son lancement. T F1 | Reportage P. Géli, A. Janssens