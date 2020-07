Agriculture : la guerre de l'eau

La guerre autour de l'eau s'est profilée dans les grandes zones agricoles. Pour échapper aux sécheresses récurrentes, les cultivateurs militent pour la création de bassins de rétention, d'immenses réservoirs. Il s'agit d'un prélèvement dans les nappes phréatiques. Mais ces fameuses bassines et leur procédé sont inacceptables pour les écologistes. Illustrations dans les Deux-Sèvres, en pleine bataille environnementale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du samedi 4 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.