Agriculture, la miss dans le pré

Pauline Pradier n'est plus seulement vigneronne, mais aussi Miss Agricole 2023. Un concours qu'elle a remporté sur une page Facebook, suivie par près de 100 000 personnes qui votent chaque année, pour élire l'ambassadrice du monde agricole. Si elle s'est distinguée, ce n'est pas en défilant en maillot de bain, mais en partageant son métier sur Internet. Rendre visible sa profession, montrer l'envers du décor et défendre les valeurs. D'abord, son engagement pour l'environnement, dans l'entretien de ses 60 hectares de vignes. Ensuite, sa volonté de se moderniser. Chez elle, dans le Gard, terre viticole, son élection est un coup de projecteur bienvenu. Les habitants en sont ravis. Pendant un an, Pauline a pour mission de promouvoir l'agriculture, de donner envie et pourquoi pas pour créer une vocation. Un agriculteur sur deux s'apprête à partir à la retraite dans cinq ans. Communiquer sur les réseaux peut donc attirer de nouveaux profils. Ambassadrice de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, Pauline espère convaincre les femmes d'embrasser ce métier, où mettre la main à la pâte n'empêche pas d'être sur son 31. TF1 | Reportage J. Corbillon, L. Lassalle