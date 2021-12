Agriculture : le modèle français sous l’œil de François Lenglet

À part les vins et les champagnes qui sont en pleine forme, les produits agro-alimentaires français ont connu des périodes difficiles. Le déficit serait de 5 milliards d'euros. Seconde puissance agricole mondiale en 2 000, la France est tombée au sixième rang en 2020. Sur ces 20 ans, nous sommes passés de l'excellent au déficit pour la viande. Notre déficit des produits de la mer, poissons et crustacés, a doublé. Pour les fruits et légumes, il a été multiplié par quatre. Alors, dans le même temps, les importations d'Allemagne et d'Espagne sont montées en flèche. À la racine de ces mauvais chiffres, une compétitivité insuffisante, exactement comme pour l'industrie, des coûts du travail trop élevés, une fois et demie supérieure à ceux de l'Allemagne dans les maraîchages par exemple. Certaines spécialités françaises sont complexes et difficiles à vendre, 350 fromages, et puis des normes tatillonnes. Même le Conseil d'Etat s'occupe de réglementer les cages à poules. Mais comme pour l'industrie, de petites pousses vertes apparaissent. Regroupement des exploitations, progression du bio, montée en gamme, approvisionnement local... Autant de signes qui montrent que le monde agricole a peut-être mangé son pain noir. TF1 | F. Lenglet